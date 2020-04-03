Приватбанк подав новий позов проти Коломойського і Боголюбова на $5,5 млрд

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 22:21

Приватбанк подав на Кіпрі новий позов проти колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на 5,5 мільярда доларів.

Джерело: член наглядової ради Приватбанку Роман Сульжик в ефірі телешоу "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Дві години тому Приватбанк подав новий позов у юрисдикції Кіпру проти колишніх власників Приватбанку панів Коломойського і Боголюбова на суму 5,5 мільярда доларів".

Деталі: Він пояснив, що цей позов пов'язаний із сумнівними транзакціями, які були проведені у Приватбанку з 2013 по 2016 роки, і цього разу вони робили це не одні. Тепер разом з Коломойським і Боголюбовим відповідати будуть один з колишніх членів правління банку, а також дві компанії на Кіпрі.

Як повідомляється на сайті Приватбанку, йдеться про Тімура Новікова та кіпрські компанії – PrimeCap (Cyprus) Limited та Duxton Holdings Limited.

У банку вважають, що їхні схеми мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів.

Дослівно: "Позов банку стосується двох серій трансакцій, які, як стверджує банк, було незаконно здійснено у період між 2013 та 2016 роками, за вказівкою його колишніх власників та при сприянні інших відповідачів, які передбачали сплату величезних сум компаніям, що належали та/або контролювалися паном Коломойським та паном Боголюбовим, відповідно до кредитних договорів, які, як вважає банк, є удаваними та жоден з яких не був погашений".

Деталі: За інформацією фінустанови, такі трансакції включали схему, за якою 2,34 млрд доларів були направлені кіпрській компанії, пов’язаній із колишніми власниками банку – Duxton Holdings Limited, шляхом перерахування траншами по 30 млн доларів протягом чотирьох місяців у 2013 році.

Цей позов є складовою вимог Приватбанку до Коломойського та Боголюбова, що розглядаються в Англії, на Кіпрі, у США та Ізраїлі на загальну суму понад 10 млрд доларів.

Доповнюється...

Теми: Приватбанк Коломойський суд


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