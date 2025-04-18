"Українська правда" знайшла олігарха Боголюбова у Відні

Колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов, який незаконно перетнув кордон із чужим паспортом, мешкає у Відні.

Джерело: розслідування Михайла Ткача "Бандитам – тюрми!". Як за кордоном переховуються десятки колишніх топпосадовців і що з цим робити?

Деталі: У одному з найдорожчих районів Відня "Українська правда" помітила автівку з українськими номерними знаками.

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Вона фігурувала в розслідуванні УП "Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни".

Саме на цій автівці колишня заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова везла свого чоловіка Геннадія Боголюбова у червні 2024 року на залізничний вокзал.

Звідки, за даними слідства, Боголюбов потягом і, за допомогою паспорта на ім'я іншої особи, виїхав за кордон.

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Підозру від Бюро економічної безпеки Боголюбов наразі так і не отримав. Хоча, за інформацією джерел УП у бізнесових колах, його виїзд дійсно був терміновий і дійсно міг бути пов'язаний з можливим кримінальним переслідуванням.

Тепер Боголюбов уже майже рік мешкає в елітному районі Відня. Його у березні 2025 року знімальна група УП помітила дорогою до офісу.

Будинок, де мешкає Боголюбов. скриншот

Щоправда, на вулиці, де мешкає Боголюбов, чатувала приватна охорона, яка викликала поліцію. Після перевірки документів і обшуку правоохоронці відпустили знімальну групу.

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У лютому цього року Боголюбов потрапив під санкції в Україні за звинуваченням у виведенні коштів з країни.

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, наприкінці квітня український суд розглядатиме апеляцію Боголюбова.

У випадку негативного рішення – мільярдера можуть оголосити у міжнародний розшук.

Цього разу від коментарів УП Боголюбов відмовився пославшись на заборону адвокатів.

Що передувало: