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"Українська правда" знайшла олігарха Боголюбова у Відні

Михайло Ткач, Тетяна ОлійникП'ятниця, 18 квітня 2025, 00:13
Українська правда знайшла олігарха Боголюбова у Відні
Боголюбов. Скриншот

Колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов, який незаконно перетнув кордон із чужим паспортом, мешкає у Відні.

Джерело: розслідування Михайла Ткача "Бандитам – тюрми!". Як за кордоном переховуються десятки колишніх топпосадовців і що з цим робити?

Деталі: У одному з найдорожчих районів Відня "Українська правда" помітила автівку з українськими номерними знаками.

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Вона фігурувала в розслідуванні УП "Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни".

Саме на цій автівці колишня заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова везла свого чоловіка Геннадія Боголюбова у червні 2024 року на залізничний вокзал.

Звідки, за даними слідства, Боголюбов потягом і, за допомогою паспорта на ім'я іншої особи, виїхав за кордон.

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Підозру від Бюро економічної безпеки Боголюбов наразі так і не отримав. Хоча, за інформацією джерел УП у бізнесових колах, його виїзд дійсно був терміновий і дійсно міг бути пов'язаний з можливим кримінальним переслідуванням.

Тепер Боголюбов уже майже рік мешкає в елітному районі Відня. Його у березні 2025 року знімальна група УП помітила дорогою до офісу.

 
Будинок, де мешкає Боголюбов. скриншот

Щоправда, на вулиці, де мешкає Боголюбов, чатувала приватна охорона, яка викликала поліцію. Після перевірки документів і обшуку правоохоронці відпустили знімальну групу.

 
скриншот

У лютому цього року Боголюбов потрапив під санкції в Україні за звинуваченням у виведенні коштів з країни. 

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, наприкінці квітня український суд розглядатиме апеляцію Боголюбова.

У випадку негативного рішення – мільярдера можуть оголосити у міжнародний розшук.

Цього разу від коментарів УП Боголюбов відмовився пославшись на заборону адвокатів.

Що передувало: 

  • 7 липня 2024 року "Українській правді" стало відомо, що Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом Київ – Хелм. Причиною втечі джерела УП назвали те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку". 
  • Сам бізнесмен стверджував, що перетнув кордон України на виїзд на законних підставах. За словами пресслужби Боголюбова, бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні.
  • Правоохоронці заочно повідомили про підозру Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня. За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. Це – мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович. 
  • 10 липня 2024 року Боголюбов в інтерв’ю "Українській правді" повідомив, що не знає, чи повернеться в Україну. У листопаді 2024 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив арештувати Геннадія Боголюбова.

БоголюбовАвстріяПриватбанк
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