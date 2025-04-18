"Українська правда" знайшла олігарха Боголюбова у Відні
Колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов, який незаконно перетнув кордон із чужим паспортом, мешкає у Відні.
Джерело: розслідування Михайла Ткача "Бандитам – тюрми!". Як за кордоном переховуються десятки колишніх топпосадовців і що з цим робити?
Деталі: У одному з найдорожчих районів Відня "Українська правда" помітила автівку з українськими номерними знаками.
Вона фігурувала в розслідуванні УП "Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни".
Саме на цій автівці колишня заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова везла свого чоловіка Геннадія Боголюбова у червні 2024 року на залізничний вокзал.
Звідки, за даними слідства, Боголюбов потягом і, за допомогою паспорта на ім'я іншої особи, виїхав за кордон.
Підозру від Бюро економічної безпеки Боголюбов наразі так і не отримав. Хоча, за інформацією джерел УП у бізнесових колах, його виїзд дійсно був терміновий і дійсно міг бути пов'язаний з можливим кримінальним переслідуванням.
Тепер Боголюбов уже майже рік мешкає в елітному районі Відня. Його у березні 2025 року знімальна група УП помітила дорогою до офісу.
Щоправда, на вулиці, де мешкає Боголюбов, чатувала приватна охорона, яка викликала поліцію. Після перевірки документів і обшуку правоохоронці відпустили знімальну групу.
У лютому цього року Боголюбов потрапив під санкції в Україні за звинуваченням у виведенні коштів з країни.
За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, наприкінці квітня український суд розглядатиме апеляцію Боголюбова.
У випадку негативного рішення – мільярдера можуть оголосити у міжнародний розшук.
Цього разу від коментарів УП Боголюбов відмовився пославшись на заборону адвокатів.
Що передувало:
- 7 липня 2024 року "Українській правді" стало відомо, що Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом Київ – Хелм. Причиною втечі джерела УП назвали те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".
- Сам бізнесмен стверджував, що перетнув кордон України на виїзд на законних підставах. За словами пресслужби Боголюбова, бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні.
- Правоохоронці заочно повідомили про підозру Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня. За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. Це – мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович.
- 10 липня 2024 року Боголюбов в інтерв’ю "Українській правді" повідомив, що не знає, чи повернеться в Україну. У листопаді 2024 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив арештувати Геннадія Боголюбова.