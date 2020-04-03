"Антиколомойський" законопроєкт хочуть загальмувати тисячами поправок

Противники ухвалення законопроєкту про банки будуть робити все, щоб затягнути процес його розгляду в другому читанні, на підтвердження чого вже зареєстровано п'ять тисяч поправок.

Джерело: глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у ефірі телеканалу "Інтер", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Арахамії: "Уже сьогодні, за станом на зараз, є п'ять тисяч зареєстрованих поправок. Ми розуміємо, що буде чинитися максимальний опір цьому процесу (прийняття законопроєкту - УП). Ходять чутки, що ця кількість поправок може бути збільшена до 8 або 10 тисяч.

Ми очікуємо, що буде велика боротьба за цей законопроєкт, будуть намагатися його зупинити, заблокувати, і перша битва буде в комітеті, тому що тільки після того, як комітет розгляне поправки, це може бути винесено в зал".

Деталі: Глава фракції не зміг назвати дату розгляду даного законопроєкту на пленарному засіданні.

Передісторія: 30 березня Рада у першому читанні підтримала "антиколомойський" закон.