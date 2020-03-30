Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада у першому читанні підтримала "антиколомойський" закон

Понеділок, 30 березня 2020, 16:56
Рада у першому читанні підтримала антиколомойський закон

Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

Джерело: позачергове засідання Верховної Ради 30 березня

Деталі: За відповідне рішення проголосували 267 народних депутатів. Законопроєкт підтримали нардепи від "Слуги народ", "Євросолідарності", "Голосу", депутатська група "Довіра", позафракційні. 

"Батьківщина" переважно голосувала проти, "ОПЗЖ" - утрималась.  

Крім того народні обранці проголосували за скорочення терміну підготовки законопроєкту до другого читання. 

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

З 2014 року Нацбанк вивів з ринку 104 банки. У пояснювальній записці йдеться, що "деякі банки, використовуючи недосконалу судову систему, намагаються знову повернутись на ринок, що створює системні ризики для фінстабільності". 

У законопроєкті пропонується внести статтю 266-1 до кодексу України адміністративного судочинства.

У пунктах цієї статті йдеться про те, що рішення суду не може стати підставою для повернення банку його ексвласникам: "Не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, окрім права на відшкодування завданої шкоди".

Також рішення суду не відновлює становища банку, яке існувало до прийняття рішення про ліквідацію чи відкликання ліцензії і не може бути причиною для скасування рішення про його ліквідацію: "Суд не може прийняти будь-яке інше рішення, що може мати наслідком зупинення/припинення розпочатої процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та/або ліквідації банку".  

На засіданні присутній президент Володимир Зеленський. Він закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, необхідні для підписання угоди з МВФ.

Зеленський подякував нардепам за роботу в умовах пандемії коронавірусу в світі.

Він закликав не ділитися під час кризової ситуації на провладні партії і опозицію.

Пряма мова Зеленського: "Для нас дуже важлива підтримка економіки України. Дуже важливо, щоб відбулось підписання меморандуму з МВФ і ви прекрасно знаєте, що дві головні умови - це закон землю та банківський закон...У мене теж багато запитань до цієї ситуації, але я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Вони важливі для українського народу".

Читайте також: На кону допомога МВФ: чи вдасться Раді ухвалити "антиколомойський" закон

Що було раніше: Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту.

Передісторія:

  • Уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влив у його капітал понад 155 млрд грн.
  • Коломойський у суді вимагає повернути йому акції Приватбанку. У квітні 2019 року Окружний адмінсуд столиці визнав націоналізацію "Приватбанку" незаконною. 
  • До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.
  • Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийПриватбанкиВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Коломойський
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ
Схема на "Центренерго": суд призначив заставу керівнику пов'язаної з Коломойським компанії
Останні новини
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
Усі новини...
Реклама: