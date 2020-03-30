Рада у першому читанні підтримала "антиколомойський" закон

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Понеділок, 30 березня 2020, 16:56

Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

Джерело: позачергове засідання Верховної Ради 30 березня

Деталі: За відповідне рішення проголосували 267 народних депутатів. Законопроєкт підтримали нардепи від "Слуги народ", "Євросолідарності", "Голосу", депутатська група "Довіра", позафракційні. 

"Батьківщина" переважно голосувала проти, "ОПЗЖ" - утрималась. 

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

На засіданні присутній президент Володимир Зеленський. Він закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, необхідні для підписання угоди з МВФ.

Зеленський подякував нардепам за роботу в умовах пандемії коронавірусу в світі.

Він закликав не ділитися під час кризової ситуації на провладні партії і опозицію.

Пряма мова Зеленського: "Для нас дуже важлива підтримка економіки України. Дуже важливо, щоб відбулось підписання меморандуму з МВФ і ви прекрасно знаєте, що дві головні умови - це закон землю та банківський закон...У мене теж багато запитань до цієї ситуації, але я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Вони важливі для українського народу".

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Передісторія:

  • Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.
  • МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
  • 24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.
  • Згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Коломойський Приват банки Верховна Рада


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