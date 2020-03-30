Рада у першому читанні підтримала "антиколомойський" закон

Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

Джерело: позачергове засідання Верховної Ради 30 березня

Деталі: За відповідне рішення проголосували 267 народних депутатів. Законопроєкт підтримали нардепи від "Слуги народ", "Євросолідарності", "Голосу", депутатська група "Довіра", позафракційні.

"Батьківщина" переважно голосувала проти, "ОПЗЖ" - утрималась.

Крім того народні обранці проголосували за скорочення терміну підготовки законопроєкту до другого читання.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

З 2014 року Нацбанк вивів з ринку 104 банки. У пояснювальній записці йдеться, що "деякі банки, використовуючи недосконалу судову систему, намагаються знову повернутись на ринок, що створює системні ризики для фінстабільності".

У законопроєкті пропонується внести статтю 266-1 до кодексу України адміністративного судочинства.

У пунктах цієї статті йдеться про те, що рішення суду не може стати підставою для повернення банку його ексвласникам: "Не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, окрім права на відшкодування завданої шкоди".

Також рішення суду не відновлює становища банку, яке існувало до прийняття рішення про ліквідацію чи відкликання ліцензії і не може бути причиною для скасування рішення про його ліквідацію: "Суд не може прийняти будь-яке інше рішення, що може мати наслідком зупинення/припинення розпочатої процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та/або ліквідації банку".

На засіданні присутній президент Володимир Зеленський. Він закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, необхідні для підписання угоди з МВФ.

Зеленський подякував нардепам за роботу в умовах пандемії коронавірусу в світі.

Він закликав не ділитися під час кризової ситуації на провладні партії і опозицію.

Пряма мова Зеленського: "Для нас дуже важлива підтримка економіки України. Дуже важливо, щоб відбулось підписання меморандуму з МВФ і ви прекрасно знаєте, що дві головні умови - це закон землю та банківський закон...У мене теж багато запитань до цієї ситуації, але я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Вони важливі для українського народу".

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Що було раніше: Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту.

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