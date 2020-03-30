Рада у першому читанні підтримала "антиколомойський" закон

Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

Джерело: позачергове засідання Верховної Ради 30 березня

Деталі: За відповідне рішення проголосували 267 народних депутатів. Законопроєкт підтримали нардепи від "Слуги народ", "Євросолідарності", "Голосу", депутатська група "Довіра", позафракційні.

"Батьківщина" переважно голосувала проти, "ОПЗЖ" - утрималась.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

На засіданні присутній президент Володимир Зеленський. Він закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, необхідні для підписання угоди з МВФ.

Зеленський подякував нардепам за роботу в умовах пандемії коронавірусу в світі.

Він закликав не ділитися під час кризової ситуації на провладні партії і опозицію.

Пряма мова Зеленського: "Для нас дуже важлива підтримка економіки України. Дуже важливо, щоб відбулось підписання меморандуму з МВФ і ви прекрасно знаєте, що дві головні умови - це закон землю та банківський закон...У мене теж багато запитань до цієї ситуації, але я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Вони важливі для українського народу".

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