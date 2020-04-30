В Іспанії від коронавірусу за добу померли 268 осіб – найменше за понад місяць

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Четвер, 30 квітня 2020, 13:11

Кількість жертв коронавірусу в Іспанії протягом останньої доби зросла на 268 – це найменше число померлих за добу за більше ніж місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

З початку епідемії в Іспанії від коронавірусу померли 24 543 людини.

Кількість заражень зросла до  213 435, з них протягом останньої доби інфікування підтвердили у 816 людей.

Кількість тих хто видужав за останню добу зросла на 3103, до 112 050.

28 квітня іспанський уряд оголосив про поетапний план послаблення обмежувальних заходів, який передбачає чотири фази. Країна очікує прийти до "нової нормальності" до кінця червня.

Теми: Іспанія коронавірус


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