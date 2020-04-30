Парламент Словаччини висловив довіру новому уряду

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Четвер, 30 квітня 2020, 14:29

Парламент Словаччини в четвер висловив довіру уряду прем'єра Ігоря Матовича і схвалив його програму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

За довіру новому уряду проголосували 93 з 141 присутніх депутатів.

Вибори до парламенту Словаччини відбулися 29 лютого, найбільше голосів отримала партія "Звичайні люди і незалежні особистості", а її лідеру Ігорю Матовичу президентка Зузана Чапутова доручила формування уряду.

У суботу 21 березня лідери чотирьох демократичних партій – "Звичайні люди і незалежні особистості ", "Ми сім'я", "Свобода і солідарність" і "За людей" – підписали угоду про створення правлячої коаліції, яка має в парламенті конституційну більшість, маючи 95 місць з 150.

Нагадаємо, новий уряд Словаччини на відміну від своїх попередників згадав про Україну, представляючи програму своєї зовнішньополітичної діяльності.

Про новий уряд Словаччини читайте у статті: Словацький турбоуряд: чи зможе влада "нових облич" впоратися з кризою в країні.

Теми: Словаччина Кабінет міністрів


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