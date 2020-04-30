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Дуда і Зеленський обговорили питання приїзду працівників з України в Польщу

Четвер, 30 квітня 2020, 16:15

Президент Польщі Анджей Дуда і президент України Володимир Зеленський провели відеоконференцію, під час якої обговорювалися питання боротьби з коронавірусом, двостороннє співробітництво та ситуацію в області безпеки в регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опубліковано на сайті польського президента.

"Розмова стосувалася ситуації, пов'язаної з пандемією коронавірусу, двосторонньої співпраці, особливо в економічних питаннях, включаючи питання енергетики, і розвитку ситуації в області безпеки в регіоні", - сказав глава адміністрації президента Польщі Кшиштоф Щерський.

Повідомляється, що президент України поінформував польського лідера про ситуацію на окупованих територіях східної України і нинішній стан переговорів в "нормандському форматі".

"Президенти також обговорили варіанти можливого сценарію розморожування економічних контактів, особливо приїзду працівників з України в Польщу. Він зазначив, що це питання буде предметом домовленостей відповідно до рекомендацій служб, що відповідають за епідемічну безпеку в обох країнах, і потребами польського ринку праці", - сказав Щерський.

На сайті президента України зазначається, що Дуда запевнив у незмінній підтримці європейської та євроатлантичної інтеграції України. Окремо відзначено помітну роль представників Збройних сил України у складі командування Литовсько-польсько-української бригади.

"Важливою темою розмови стала співпраця України та Польщі у сфері енергетичної безпеки, зокрема щодо диверсифікації джерел постачання енергоносіїв та практичної реалізації підписаного в серпні 2019 року тристороннього меморандуму між Україною, Польщею та США про співробітництво у сфері енергетики", - йдеться у заяві Офісу президента України.

Водночас у ній не згадується про те, що Зеленський і Дуда обговорювали питання приїзду працівників з України в Польщу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заявив, що розглядатиме окремо кожен запит щодо сезонних працівників з України і прийматиме рішення виходячи з поточної епідемічної ситуації.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийПольща
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