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Низка колишніх президентів і прем’єрів Польщі закликали бойкотувати вибори

Четвер, 30 квітня 2020, 20:12

Низка колишніх президентів і прем’єрів Польщі, серед яких Лех Валенса та Броніслав Коморовський, у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на "псевдовиборах", і закликали громадян вчинити так само.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Низка колишніх президентів і прем’єрів Польщі у відкритому листі заявили, що вважають "псевдовиборами" майбутні президентські вибори у тій формі, в якій вони відбудуться, та не братимуть участі у голосуванні.

"Процедура голосування поштою у  такій формі і в такий час, як пропонує правляча партія, є псевдовиборами. Ми не будемо брати участі у них… Ми сподіваємося, що кандидати та виборці, які поділяють наше занепокоєння щодо демократичного майбутнього Польщі, вчинять так само", - заявили вони у листі.  

Лист підписали колишні президенти Польщі Лех Валенса, Броніслав Коморовський, Александр Кваснєвський, Марек Белька (11-й прем’єр Польщі), Ян Кшиштоф Белецький (2-й прем’єр Польщі), Влодзімеж Цімошевич (8-й прем’єр Польщі), Єва Копач (6-й віце-президент Європарламенту та 15-й прем’єр Польщі), , Казимир Марцинкевич (12-й прем’єр Польщі) та Лєшек Міллер (10-й прем’єр Польщі). Лист опублікували на сайті Форуму громадянського розвитку, який очолює Лєшек Бальцерович.

Підписанти заявили, що вибори мають відбуватися відповідно до положень Конституції та у спосіб, який не залишатиме сумнівів щодо дотримання принципів універсальності, рівності, таємності і доброчесності.

"Рішення щодо голосування поштою, на якому наполягала "Право і справедливість", було прийняте всупереч Конституції та регламенту Сейму", - наголошують підписанти.

Вони зазначили, що у такій формі не гарантується таємність голосування, і проведення виборів у розпал епідемії створює загрозу для життя і здоров’я громадян.

Вони наголосили, що Конституція залишає можливість, у разі запровадження надзвичайного стану, відкласти вибори, забезпечуючи безперервну передачу влади – і пандемія є достатньою для цього підставою.

Раніше до бойкоту президентських виборів, що мають відбутися 10 травня, закликав колишній прем'єр-міністр Польщі та експрезидент Європейської ради Дональд Туск, зазначивши, що "ситуація, яку підготував уряд, не матиме нічого спільного з виборами", а єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що якщо президентські вибори у Польщі відбудуться в нинішніх умовах, вони можуть не відповідати цілій низці міжнародних стандартів.

Кандидатка в президенти Польщі від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська заявила, що не братиме участі у виборах 10 травня, якщо вони відбуватимуться поштою. 

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав верхню палату парламенту Сенат пришвидшити роботу, яка дозволить провести президентські вибори 10 травня шляхом поштового голосування у зв’язку з пандемією.

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