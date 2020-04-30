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Депутат - голова земельної комісії випав з 13 поверху в Одесі – ЗМІ

Четвер, 30 квітня 2020, 20:54
Депутат - голова земельної комісії випав з 13 поверху в Одесі – ЗМІ
Фото з місця події

У четвер, 30 квітня, в Одесі випав з балкону багатоповерхівки і розбився 49-річний депутат одного з приміських сіл.

Джерело: Укрінформ, поліція Одеської області

Деталі: Як повідомляють в поліції, тіло чоловіка знайшли у четвер близько 12-ї години поблизу багатоповерхового будинку на вулиці Академіка Заболотного.

За попередньою версією, чоловік вистрибнув з балкону 13-го поверху.

Тим часом, як зазначає Укрінформ, депутат місцевої ради одного з приміських сіл Сергій Колодяжний повідомив у своєму телеграм-каналі, що загиблий одесит - голова депутатської земельної комісії сільради.

Пряма мова: "Сьогодні у Фонтанській сільській раді відбувся ряд подій. Одна з них трагічна. Перше. З ранку у Фонтанській сільській раді відбуваються масові обшуки. Друге. Після обіду з'явилася інформація, що один з депутатів, наклав на себе руки (вистрибнув з вікна 13 поверху). Ця інформація на даний момент підтверджується з багатьох джерел", - зазначив.

За словами Колодяжного, загиблий депутат - це голова земельної комісії сільради.

Теми: Одесанадзвичайна подія
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