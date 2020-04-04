У Франції помер заражений коронавірусом українець

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Субота, 4 квітня 2020, 00:02

У Франції від ускладнень, спричинених COVID-19, помер 38-річний громадянин України.

Джерело: керівник консульсько-правового відділу посольства України у Франції Микола Собко в коментарі Укрінформу

Деталі: За його словами, зараження коронавірусом було підтверджено тестом вже після смерті чоловіка.

Він був із Тернопільщини. Наразі вирішується питання про переправлення тіла на Батьківщину.

Станом на вечір 3 квітня у Франції зафіксовано 64 338 випадків коронавірусу (на 5 233 більше, ніж за попередню добу), 6 507 осіб померли.

Нагадаємо:

  • В Україні станом на вечір 3 квітня зареєстрували 1072 заражень на коронавірус, за останню добу захворіла рекордна кількість - 175 людей.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

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Теми: коронавірус Covid-2019 Франція жертви


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