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За день на Тернопільщині виявили 19 випадків COVID-19

Субота, 4 квітня 2020, 00:49
За день на Тернопільщині виявили 19 випадків COVID-19

Станом на 22:00 3 квітня в Тернопільській області підтвердили 19 нових заражень на коронавірус. Таким чином в області діагностували 133 хворих. 

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом у Facebook

Деталі: Найбільше інфікованих у Монастириському районі – 94 особи. Там же одна людина померла від ускладнень.

Також захворіли 15 жителів Заліщицького району, 8 – Козівського, 7 – Кременецького, 4 –  Тернополя, 3 – Бучацького, по 1 жителю Тернопільського та Бережанського районів. 

Також одна людина померла у Козівському районі.

Що передувало: В Україні станом на вечір 3 квітня зареєстрували 1072 заражень на коронавірус, за останню добу захворіла рекордна кількість - 175 людей.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Тернопільська областькоронавірус
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