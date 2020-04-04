За день на Тернопільщині виявили 19 випадків COVID-19

1100 переглядів
Субота, 4 квітня 2020, 00:49

Станом на 22:00 3 квітня в Тернопільській області підтвердили 19 нових заражень на коронавірус. Таким чином в області діагностували 133 хворих. 

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби із коронавірусом у Facebook

Деталі: Найбільше інфікованих у Монастириському районі – 94 особи. Там же одна людина померла від ускладнень.

Також захворіли 15 жителів Заліщицького району, 8 – Козівського, 7 – Кременецького, 4 –  Тернополя, 3 – Бучацького, по 1 жителю Тернопільського та Бережанського районів. 

Також одна людина померла у Козівському районі.

Що передувало: В Україні станом на вечір 3 квітня зареєстрували 1072 заражень на коронавірус, за останню добу захворіла рекордна кількість - 175 людей.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Тернопільська область коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Тернопільщині ще одна смерть від COVID-19 3 квітня 2020, 10:23
На Тернопільщині уже більше сотні хворих на COVID-19 2 квітня 2020, 09:19
На Тернопільщині різко зросла кількість випадків COVID-19: хворі 32 медики і міський голова 1 квітня 2020, 09:44
Усі новини
Головні новини
Приватбанк подав новий позов проти Коломойського і Боголюбова на $5,5 млрд
В Україні кількість хворих COVID-19 перевалила за тисячу
Міністр оборони пояснив, чому на двір приватного будинку впала ракета
Коронавірус в Італії: рівень поширення хвороби стабілізується
Усі новини
соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають

опитування

Яких засобів захисту не вистачає українцям