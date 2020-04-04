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На Буковині зареєстрували більше 200 хворих на коронавірус

Субота, 4 квітня 2020, 01:17
На Буковині зареєстрували більше 200 хворих на коронавірус

За день у Чернівецькій області підтвердили 31 випадок зараження коронавірусом. Загалом на Буковині виявили 202 інфікованих особи.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "Станом на 3 квітня 22:00 ми маємо зафіксовано і встановлено 31 випадок зараження коронавірусом серед буковинців".

Деталі: Водночас медики вилікували 11 пацієнтів. Нові випадки інфікування виявили в обласному центрі та селах. 

Що передувало: В Україні станом на вечір 3 квітня зареєстрували 1072 заражень коронавірусом, за останню добу захворіла рекордна кількість - 175 людей.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Чернівецька областькоронавірус
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