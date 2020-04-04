Російські найманці 16 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил

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Субота, 4 квітня 2020, 07:16

3 квітня російські окупаційні війська 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, минулося без втрат. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Бойовики знову використовували заборонене "Мінськом" озброєння. Найманці вели обстріли біля Павлополя, Авдіївки, Красногорівки, Кам’янки, Новотроїцького, Опитного в районі відповідальності "Схід".

У районі "Північ" російські окупанти вели вогонь біля Новотошківського, Оріхового, Новозванівки та Луганського.

Також українські військові ліквідували, за попередніми даними, трьох окупантів. 

Коронавірусу серед службового складу не зафіксовано.

Дослівно: "Упродовж доби противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм,  мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники використовували чергові вогневі засоби".

Українська правда
Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі


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