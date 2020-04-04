Російські найманці 16 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил

3 квітня російські окупаційні війська 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, минулося без втрат.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Бойовики знову використовували заборонене "Мінськом" озброєння. Найманці вели обстріли біля Павлополя, Авдіївки, Красногорівки, Кам’янки, Новотроїцького, Опитного в районі відповідальності "Схід".

У районі "Північ" російські окупанти вели вогонь біля Новотошківського, Оріхового, Новозванівки та Луганського.

Також українські військові ліквідували, за попередніми даними, трьох окупантів.

Коронавірусу серед службового складу не зафіксовано.

Дослівно: "Упродовж доби противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники використовували чергові вогневі засоби".