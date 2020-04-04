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На самоізоляції здоровим можна виходити з дому двічі на тиждень – Ляшко

Субота, 4 квітня 2020, 11:20
На самоізоляції здоровим можна виходити з дому двічі на тиждень – Ляшко

Людям, які проходять лікування від COVID-19 на дому, буде заборонено виходити надвір взагалі, а людям, які перебувають на самоізоляції – дозволено не частіше двох разів на тиждень.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Стосовно людей, які є хворими і будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде контролюватися і контролюватися жорстко. Ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються на дому, отримували лікарські препарати, а також харчування.

А люди, які перебувають на самоізоляції, не частіше ніж два рази на тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності".

Що передувало: Згідно з постановою уряду від 2 квітня, людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.

Самоізолюватися мають ті, хто має підозру на коронавірус або контактував із хворим, ті, хто хворіють на COVID-19, але не потребують госпіталізації та люди, старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури).

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

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Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМОЗ
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