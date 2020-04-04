На самоізоляції здоровим можна виходити з дому двічі на тиждень – Ляшко

Людям, які проходять лікування від COVID-19 на дому, буде заборонено виходити надвір взагалі, а людям, які перебувають на самоізоляції – дозволено не частіше двох разів на тиждень.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Стосовно людей, які є хворими і будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде контролюватися і контролюватися жорстко. Ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються на дому, отримували лікарські препарати, а також харчування.

А люди, які перебувають на самоізоляції, не частіше ніж два рази на тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності".

"Якщо ми не будемо вживати жорсткіших обмежувальних карантинних заходів, то ми можемо очікувати пік захворюваності вже починаючи з 14-15 квітня. Це може привести до великого масового надходження тяжких хворих до закладів охорони здоров'я і великої кількості негативних наслідків, в тому числі летальних".

Що передувало: Згідно з постановою уряду від 2 квітня, людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.

Самоізолюватися мають ті, хто має підозру на коронавірус або контактував із хворим, ті, хто хворіють на COVID-19, але не потребують госпіталізації та люди, старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури).

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