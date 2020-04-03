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Самоізоляція по-новому: в магазин і аптеку виходити не далі, ніж 2 кілометри від дому

П'ятниця, 3 квітня 2020, 15:07
Самоізоляція по-новому: в магазин і аптеку виходити не далі, ніж 2 кілометри від дому
Радіо Свобода

Людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.

Джерело: постанова уряду від 2 квітня, оприлюднена на офіційному сайті

Деталі: Самоізолюватися мають ті, хто має підозру на коронавірус або контактував із хворим, ті, хто хворіють на COVID-19, але не потребують госпіталізації та люди, старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури).

 

Вони зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають.

Якщо такі люди не мають нікого, хто може про них подбати, їм дозволено відвідувати магазини та аптеки в радіусі 2 кілометрів від місця самоізоляції – але тільки в масках чи респіраторах без клапану видиху.

Також дозволяється двічі на день вигулювати домашніх тварин.

Загалом Кабінет міністрів планує зібрати дані про осіб на самоізоляції та обсервації та моніторити, як вони дотримуються цього режиму.

Зокрема Міністерству цифрової трансформації доручено до 5 квітня 2020 року розробити відповідний електронний сервіс.

До мобільного додатка зокрема вноситимуть інформацію про прізвище, ім’я, по батькові особи, дату її народження, місце самоізоляції та засоби зв’язку (номер телефону), чи особа проживає сама, чи є можливість піклування про неї іншими особами в період самоізоляції. За згодою особи також вносяться короткі відомості про хронічні захворювання та стан здоров’я на час самоізоляції.

Люди, які потребують самоізоляції, можуть внести самостійно інформацію до мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, якщо матимуть таку технічну можливість.

За надання неправдивих відомостей про місце своєї самоізоляції, інформації про засоби зв’язку, недотримання режиму самоізоляції особу буде притягнуто до адміністративної відповідальності, а у випадку порушення режиму самоізоляції, що призвело до тяжких наслідків, в тому числі смерті третіх осіб, до кримінальної відповідальності.

 

Нагадаємо: З понеділка, 6 квітня, в Україні забороняється рухатися групками більше ніж 2 осіб, гуляти у парках та ходити у громадських місцях без маски. 

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, обмежувальні заходи почнуть послаблювати у кінці квітня.

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірус
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