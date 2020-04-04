У МОЗ розповіли, що робитимуть українські лікарі по поверненні з Італії

20 українських лікарів, які поїхали допомогти в боротьбі з коронавірусом до Італії, по поверненні можуть пройти обсервацію або одразу будуть залучені до надання меддопомоги хворим.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Це наші 20 лікарів, які поїхали на 14 днів до Італії, щоб допомогти італійським лікарям у лікуванні коронавірусної хвороби. Після повернення до України все буде залежати від епідемічної ситуації в Україні.

Якщо епідемічна ситуація буде стабільна і не буде крайньої необхідності залучати фахівців до надання медичної допомоги, ми зможемо провести їхню обсервацію...

В той же час, якщо нам буде потрібна допомога і сили і засоби, які присутні в цієї бригади, є можливість відразу кинути їх на передову до закладів охорони здоров'я, де обсервація буде здійснюватися безпосередньо в закладі охорони здоров'я. Так як це відбувається в деяких лікарнях вже на території України, коли медичні працівники проживають в тих закладах, в яких надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу".

Що передувало: 3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про допомогу Італії в боротьбі з пандемією коронавірусу. Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом.