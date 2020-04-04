Пік захворюваності на коронавірус може початися вже через 10 днів – МОЗ
За відсутності жорсткіших карантинних заходів пік захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні може розпочатися вже з 14 квітня.
Джерело: заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу
Пряма мова: "Якщо ми не будемо вживати жорсткіших обмежувальних карантинних заходів, то ми можемо очікувати пік захворюваності вже починаючи з 14-15 квітня.
Це може привести до великого масового надходження тяжких хворих до закладів охорони здоров'я і великої кількості негативних наслідків, в тому числі летальних".
Що передувало: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину. Нові почнуть діяти з 6 квітня.
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