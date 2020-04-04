Кабмін наполягає, що надвір треба виходити в масці

Кабінет міністрів наполегливо рекомендує перебувати надворі у медичних масках.

Джерело: роз’яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину, опубліковане в суботу на сайті Кабміну

Дослівно: "В постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.

Громадське місце – частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія; тощо.

Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце"".

Деталі: У Кабміні також рекомендують дітям не покидати домівку без супроводу дорослих.

Там пояснили, що в постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але навіть під’їзд та територія навколо будинку можуть підпадати під визначення громадського місця.

Крім того, в уряді пояснили, навіщо носити з собою документи, що посвідчують особу.

Дослівно: "Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину".

Деталі: Також зазначається, що за порушення правил карантину, зокрема за похід в парк або відсутність маски, можуть оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень.

"А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність", - додали в Кабміні.

Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.

Що передувало: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину. Нові почнуть діяти з 6 квітня.

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