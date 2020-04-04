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Київ купує сотні одиниць транспорту, щоб витіснити маршрутки – мер

Субота, 4 квітня 2020, 16:35
Київ купує сотні одиниць транспорту, щоб витіснити маршрутки – мер

Київська влада закуповує новий громадський транспорт, щоб з часом витіснити з міста маршрутки.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Після карантину ми будемо запускати транспорт. Але на сьогодні ми не можемо відмовитися взагалі від маршруток, тому що вони перевозять достатньо велику кількість пасажирів.

Ми робимо все для того, щоб зараз "витиснути" маршрутки. Тому закуповуємо зараз 200 нових автобусів. Вони вже проплачені, і найближчим часом я буду готовий їх презентувати. Нами закуплено за останній час біля 70 нових, сучасних трамваїв, більше 100 тролейбусів.

Тобто новим, сучасним транспортом з кондиціюванням, з низькою підлогою і з ціною меншою, ніж у маршрутках, ми зробимо все для того, щоб ці маршрутки витіснити з міста Києва".

Деталі: Кличко також розповів, що на час карантину в Києві видано 250 тисяч перепусток для проїзду громадським транспортом.

Щодня громадським транспортом в місті користується близько 40 тисяч людей.

Мер зазначив, що наявного транспорту вистачає, "щоб люди не стояли і не було щільності", однак за потреби влада готова випускати на маршрути більше транспорту.

Передісторія:

  • 17 березня припинили рух метрополітену у Києві. 
  • Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей. 

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоКиївтранспорт
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