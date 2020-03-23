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Київ зупинив громадський транспорт – вхід за спецперепустками

Понеділок, 23 березня 2020, 08:54
Київ зупинив громадський транспорт – вхід за спецперепустками

Столиця зупинила майже весь громадський транспорт із 23 березня до кінця карантину вхід до транспорту, який курсуватиме, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей, зокрема медпрацівників.

Джерело: пресслужба КМДА

Дослівно: "Їздити в транспорті можна тільки за наявності спеціального квитка для проїзду в міському транспорті, посвідчення особи, а також за наявності засобу індивідуального захисту – медичної маски".

Зокрема, у транспорт допускатимуть медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, працівників сфери ЖКГ, тих, хто працює у продуктових магазинах і аптеках.

Слідкувати за порядком у транспорті будуть працівники поліції.

Так, у кожній одиниці наземного громадського транспорту будуть присутні не менше двох працівників Нацполіції та представник громадського формування "Муніципальна варта". Вони перевірятимуть спеціальні квитки, посвідчення особи та наявність засобів індивідуального захисту.

Для перевезень до стратегічно важливих підприємств розробили маршрути для громадського транспорту:

Автобусні маршрути:

  • № 56-Д "Просп. Палладіна – ст.м. "Либідська":
  • № 114 "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";
  • № 118 "Ст.м. "Чернігівська" – ст.м. "Політехнічний інститут";
  • № 119 "Вул. Касіяна – Контрактова площа";
  • № 220 "Вул. Тростянецька – вул. Медова";
  • № 500 "Вул. Північна – зал. вокзал "Центральний".

Тролейбусні маршрути:

  • № 7 "Вул. Чорнобильська – ст.м. "Площа Льва Толстого";
  • № 16 "Вул. Туполєва – Майдан Незалежності";
  • № 30 "Вул. Милославська – вул. Кадетський гай";
  • № 91-Н "Вул. Милославська – зал. вокзал "Центральний";
  • № 92-Н "Просп. Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського.

Трамвайні маршрути:

  • № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";
  • № 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа";
  • № 14 "Просп. Відрадний – Контрактова площа";
  • № 16 "Ст.м. "Героїв Дніпра – Контрактова площа";
  • № 22 "Бульв. Перова – завод ЗБК";
  • № 28-Д "Просп. Ватутіна – ст.м. "Позняки".
 

Що передувало: 

21 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 23 березня громадським транспортом у столиці зможуть користуватися лише окремі категорії працівників.

Зокрема транспортом зможуть користуватися працівники підприємств, що забезпечують критично важливі сфери життя міста. Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках, а також співробітники стратегічних підприємств.

Їздити в транспорті вони зможуть тільки за наявності спеціальної перепустки. 

Українська правда

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Теми: КиївкарантинкоронавірустранспортCovid-2019
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