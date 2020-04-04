У МОЗ розповіли про вік і хвороби померлих від коронавірусу

Станом на 4 квітня 86% з 28 людей, що померли від COVID-19 в Україні, мали вік старше 50-ти років.

Джерело: Центр громадського здоров'я

Деталі: Загалом станом на 4 квітня від COVID-19 в Україні померло 28 людей: 19 жінок (68%) та 9 чоловіків (32%).

З них віком 30-39 років — 2 людини; 40-49 років — 2 людини; 50-59 років — 9 людей; 60-69 років — 9 людей; 70-79 років — 5 людей; 80-89 років — 1 людина.

Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. У 30% померлих з наявністю супутньої патології були поєднанні захворювання.

Загалом частка хвороб складала (одна або кілька): 61% — серцево-судинні захворювання; 40% — цукровий діабет; 13% — новоутворення; 4% — захворювання нирок; 9% — захворювання легень; 4% — ожиріння.

П’ятеро з числа померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів.

Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті — 4 дні.

Усі 28 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 64% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Що передувало: 2 квітня Центр громадського здоров’я повідомляв, що серед 20 померлих з COVID-19 – 85% людей віком понад 50 років.