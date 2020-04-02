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Ляшко обмовився: не всі померлі від Covid в Україні старші 50 років

Четвер, 2 квітня 2020, 22:17
Ляшко обмовився: не всі померлі від Covid в Україні старші 50 років

Головний санепідемлікар Віктор Ляшко обмовився на ранковому брифінгу 2 квітня, заявивши, що всі 20 померлих від Covid-19 в Україні – люди старші 50 років.

Джерело: Віктор Ляшко в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Прослухав свій виступ. Справді, я хотів сказати, що ці 88% (померлих – УП) з хронічними – це старше 50 років, а спочатку сказав, що всім їм 50 років, неправильно читається. Я завтра на брифінгу це уточню".

Деталі: за останніми даними Центру громадського здоров’я, серед 20 померлих з Covid-19 – 85% людей, віком понад 50 років. Ці дані Віктор Ляшко називає правильними та актуальними.

 

Що передувало: зранку 2 квітня головний санепідемлікар Віктор Ляшко заявив, що всі інфіковані померлі – старші 50 років:

"Наразі ми маємо 20 випадків хвороби із летальними наслідками. Серед померлих – 15 жінок і 5 чоловіків. Всі вони – особи старше 50 років. Майже всі померлі - 88% - мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявились основними предикторами смертності серед пацієнтів з Covid-19".

Утім 16 березня на Буковині померла 33-річна жінка, у якої після смерті виявили Covid-19. Причиною смерті лікарі назвали складну патологію нервової та ендокринної системи, а також ураження легень, однак без легеневої недостатності.

Також 1 квітня коронавірус виявили у 37-річної породіллі, яка померла в Івано-Франківському обласному пологовому будинку 30 березня.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗкоронавірусCovid-2019
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