При в'їзді до Києва і в магазинах мірятимуть температуру – розпорядження

При в'їзді до Києва водії та пасажири транспортних засобів проходитимуть обов'язкову термометрію.

Джерело: розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації №12 від 4 квітня, повідомляє пресслужба КМДА

Деталі: Дані обмеження діють разом з обмеженнями, встановленими розпорядженням Кабінету міністрів від 2 квітня.

Пряма мова керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Миколи Поворозника: "Із понеділка, 6 квітня, у столиці, як і в інших містах України, почнуть діяти нові обмеження, затверджені постановою Уряду №211. Також міська влада затвердила новий перелік заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19".

Дослівно: "Водії та пасажири транспортних засобів проходять обов'язкову термометрію при в'їзді на територію міста Києва на контрольно-пропускному пункті.

Не допускається в'їзд на територію міста Києва громадян без проведення термометрії при в'їзді на територію міста Києва на контрольно-пропускному пункті, громадян із ознаками ГРЗ, крім випадків направлення на обсервацію, госпіталізацію або самоізоляцію таких громадян".

"Громадянам, які підлягають самоізоляції та/або обсервації заборонено самовільно покидати місця самоізоляції та/або обсервації, зокрема виїжджати з міста Києва".

Деталі: Крім того, термометрію можуть проводити у закладах продовольчої торгівлі.

Так, забезпечення вхідного санітарного контролю здійснюється шляхом візуального огляду, а у разі необхідності проведення температурного скринінгу (вимірювання температури тіла безконтактним термометром, при наявності).

У разі виявлення особи із ознаками ГРЗ, підвищенням температури тіла така особа не допускається до відвідування закладів та скеровується до закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування.

Також заклади продовольчої торгівлі та громадського харчування мають забезпечити можливість використання антисептиків для відвідувачів, а також забезпечити відвідувачів достатньою кількістю одноразових серветок на столах обслуговування та під час видачі меню на виніс.

Крім того, забороняється продаж незахищених продуктів харчування (дозволені до продажу лише фасовані продукти та продукти в упаковці виробника, напої в герметично закритих виробником ємностях).

Що передувало: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину. Нові почнуть діяти з 6 квітня.

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