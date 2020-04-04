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Кожен третій, інфікований COVID-19 на Сумщині, не має симптомів

Субота, 4 квітня 2020, 20:29
Кожен третій, інфікований COVID-19 на Сумщині, не має симптомів

На Сумщині третина осіб з підтвердженим зараженням коронавірусом не мають жодних симптомів хвороби.

Джерело: в.о. директора Сумського лабораторного центру Володимир Збаражський, якого цитує Укрінформ 

Пряма мова Збаражського: "За даними центру, станом на 4 квітня у 14 із 37 осіб з виявленим коронавірусом немає жодних клінічних проявів". 

Деталі: За його інформацією, з 23 осіб, у яких клінічні прояви COVID-19 були, у 8 випадках захворювання виявлено на 1-2 день після потрапляння вірусу до організму, у 5 – на 3-4 день, у 7 – на 5-6 день і в 3 – на 8-10 день.

10 осіб - із с.Козацьке Конотопського району. За словами Збаражського, це переважно перевірені контактні особи, які перебували у близьких зв’язках із раніше виявленими хворими. 

Знати більше: 

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Нагадаємо, 

  • Станом на ранок 4 квітня в Україні підтверджено 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. Серед померлих - 9 чоловіків та 19 жінок. 
  • Серед інфікованих 78 дітей. За добу було зафіксовано 154 нові випадки. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСумська областьздоров'я
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