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В Україні підтверджено 1096 випадків коронавірусу

Субота, 4 квітня 2020, 10:03
В Україні підтверджено 1096 випадків коронавірусу

Станом на 10 годину 4 квітня Україні підтверджено 1096 випадків COVID-19.

Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров'я

Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки".

Деталі: За даними ЦГЗ, серед інфікованих 78 дітей. Серед померлих - 9 чоловіків та 19 жінок. 

Серед усіх підтверджених випадків інфікування 60% — у людей віком від 30 до 59 років, та 20,7% — від 60 до 100 років.

Розподіл випадків інфікування по областях:

Вінницька обл. — 66 випадків;
Волинська обл. — 17 випадків (1 летальний);
Дніпропетровська обл. — 14 випадків;
Донецька обл. — 8 випадків;
Житомирська обл. — 9 випадків (1 летальний) ;
Закарпатська обл. — 24 випадки;
Запорізька обл. — 28 випадків;
Івано-Франківська область — 94 випадки (6 летальних) ;
м. Київ — 195 випадків (1 летальний);
Київська обл. — 77 випадки (4 летальних);
Кіровоградська обл. — 19 випадків;
Львівська обл. — 14 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 26 випадків;
Полтавська обл. — 8 випадків;
Рівненська обл. — 31 випадок (4 летальних);
Сумська обл. — 37 випадків (2 летальних);
Тернопільська обл. — 135 випадків (2 летальних);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 8 випадків (1 летальний);
Хмельницька обл. — 10 випадків;
Черкаська обл. — 61 випадок (1 летальний);
Чернівецька обл. — 206 випадків (5 летальних);
Чернігівська обл. — 5 випадків.

Деталі: Разом з тим, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу повідомив, що за минулу добу в Україні з виявлених випадків коронавірусу госпіталізовано 92 особи, з них 4 дітей і 6 медпрацівників.

Що передувало: Станом на вечір 3 квітня в Україні було зареєстровано 1072 випадки заражень на коронавірус. 

Станом на 10 ранку 3 квітня - 942 випадки.

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

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Українська правда

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Теми: коронавірус
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