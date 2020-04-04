В Україні підтверджено 1096 випадків коронавірусу

Станом на 10 годину 4 квітня Україні підтверджено 1096 випадків COVID-19.

Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров'я

Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки".

Деталі: За даними ЦГЗ, серед інфікованих 78 дітей. Серед померлих - 9 чоловіків та 19 жінок.

Серед усіх підтверджених випадків інфікування 60% — у людей віком від 30 до 59 років, та 20,7% — від 60 до 100 років.

Розподіл випадків інфікування по областях:

Вінницька обл. — 66 випадків;

Волинська обл. — 17 випадків (1 летальний);

Дніпропетровська обл. — 14 випадків;

Донецька обл. — 8 випадків;

Житомирська обл. — 9 випадків (1 летальний) ;

Закарпатська обл. — 24 випадки;

Запорізька обл. — 28 випадків;

Івано-Франківська область — 94 випадки (6 летальних) ;

м. Київ — 195 випадків (1 летальний);

Київська обл. — 77 випадки (4 летальних);

Кіровоградська обл. — 19 випадків;

Львівська обл. — 14 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 26 випадків;

Полтавська обл. — 8 випадків;

Рівненська обл. — 31 випадок (4 летальних);

Сумська обл. — 37 випадків (2 летальних);

Тернопільська обл. — 135 випадків (2 летальних);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 8 випадків (1 летальний);

Хмельницька обл. — 10 випадків;

Черкаська обл. — 61 випадок (1 летальний);

Чернівецька обл. — 206 випадків (5 летальних);

Чернігівська обл. — 5 випадків.

Що передувало: Станом на вечір 3 квітня в Україні було зареєстровано 1072 випадки заражень на коронавірус.

Станом на 10 ранку 3 квітня - 942 випадки.

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