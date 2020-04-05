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Брудним повітря у Києві буде ще кілька днів - ДСНС

Неділя, 5 квітня 2020, 09:38
Брудним повітря у Києві буде ще кілька днів - ДСНС

Забрудення повітря у Києві пов'язано із антициклоном, високим тиском, слабким вітром та підвищенням температури у приземному шарі, що триватиме у найближчі кілька днів. 

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 7:00 5 квітня у Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі.

Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

Як правило, у другій половині дня ситуація стабілізується. Дана ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів".

За даними Центральної геофізичний обсерваторії, станом на 3 квітня у повітрі Києва спостерігалося перевищення завислих речовин, діоксиду сірки та діоксиду азоту. 

Дослівно: "Харакер погоди 4 квітня не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря". 

Що передувало: 

4 квітня у КМДА з посиланням на дані лабораторії "Київської служби порятунку" та ДСНС повідомили, що перевищення продуктів горіння на всій території Києва виявлено через велику кількість пожеж в екосистемах столиці та Київської області.

Українська правда

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Теми: ДСНСздоров'я
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