Брудним повітря у Києві буде ще кілька днів - ДСНС

Забрудення повітря у Києві пов'язано із антициклоном, високим тиском, слабким вітром та підвищенням температури у приземному шарі, що триватиме у найближчі кілька днів.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 7:00 5 квітня у Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі.

Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

Як правило, у другій половині дня ситуація стабілізується. Дана ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів".

За даними Центральної геофізичний обсерваторії, станом на 3 квітня у повітрі Києва спостерігалося перевищення завислих речовин, діоксиду сірки та діоксиду азоту.

Дослівно: "Харакер погоди 4 квітня не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря".