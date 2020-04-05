Брудним повітря у Києві буде ще кілька днів - ДСНС

1146 переглядів
Неділя, 5 квітня 2020, 09:38

Забрудення повітря у Києві пов'язано із антициклоном, високим тиском, слабким вітром та підвищенням температури у приземному шарі, що триватиме у найближчі кілька днів. 

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Станом на 7:00 5 квітня у Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі.

Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

Як правило, у другій половині дня ситуація стабілізується. Дана ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів".

За даними Центральної геофізичний обсерваторії, станом на 3 квітня у повітрі Києва спостерігалося перевищення завислих речовин, діоксиду сірки та діоксиду азоту. 

Дослівно: "Харакер погоди 4 квітня не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі повітря". 

Українська правда
Теми: ДСНС здоров'я


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лісову пожежу у зоні ЧАЕС ще ліквідовують 5 квітня 2020, 08:58
У Чорнобильській зоні горить ліс, залучили авіацію 4 квітня 2020, 19:19
65 наметів серед поля: В Україні почали відкривати місця для обсервації 3 квітня 2020, 17:28
Усі новини
Головні новини
Діагностованих випадків COVID-19 вже 1,2 мільйона
У США вже понад 300 тисяч заражень COVID-19
COVID-19: В Україні вже 1225 хворих, померли 32
У Києві без маски не можна ходити навіть по вулицях і біля будинків
Усі новини
психологія

9 незвичних ознак того, що ви перебуваєте у хронічному стресі

коронавірус

Чому людей зобов'язують носити маски