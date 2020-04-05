COVID-19: Трамп попередив США про "найскладніший тиждень" і "багато смертей"
Президент США Дональд Трамп попередив американську спільноту про наступний "найскладніший тиждень", який принесе багато смертей через коронавірус в країні.
Джерело: прес-брифінг Трампа у Вашингтоні, повідомляє "Укрінформ"
Пряма мова Трампа: "Це, очевидно, буде найскладніший тиждень. На жаль, смертей буде багато".
Деталі: Разом з тим президент США зазначив, що летальних випадків "було би більше, якби не кроки, запроваджені федеральним урядом для пом'якшення наслідків від пандемії".