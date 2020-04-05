COVID-19: Трамп попередив США про "найскладніший тиждень" і "багато смертей"

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Неділя, 5 квітня 2020, 09:56

Президент США Дональд Трамп попередив американську спільноту про наступний "найскладніший тиждень", який принесе багато смертей через коронавірус в країні.

Джерело: прес-брифінг Трампа у Вашингтоні, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова Трампа: "Це, очевидно, буде найскладніший тиждень. На жаль, смертей буде багато". 

Деталі: Разом з тим президент США зазначив, що летальних випадків "було би більше, якби не кроки, запроваджені федеральним урядом для пом'якшення наслідків від пандемії". 

Теми: коронавірус США Трамп


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