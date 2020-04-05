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COVID-19: Трамп попередив США про "найскладніший тиждень" і "багато смертей"

Неділя, 5 квітня 2020, 09:56
COVID-19: Трамп попередив США про найскладніший тиждень і багато смертей

Президент США Дональд Трамп попередив американську спільноту про наступний "найскладніший тиждень", який принесе багато смертей через коронавірус в країні.

Джерело: прес-брифінг Трампа у Вашингтоні, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова Трампа: "Це, очевидно, буде найскладніший тиждень. На жаль, смертей буде багато". 

Деталі: Разом з тим президент США зазначив, що летальних випадків "було би більше, якби не кроки, запроваджені федеральним урядом для пом'якшення наслідків від пандемії". 

Що передувало: 

Раніше Трамп заявив, що для боротьби з COVID-19 у Нью-Йорк відправлять 1000 військових, серед яких будуть медики. Він також повідомив, що розглядається варіант відправки військових в інші штати. 

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусСШАТрамп
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