COVID-19: Трамп попередив США про "найскладніший тиждень" і "багато смертей"

Президент США Дональд Трамп попередив американську спільноту про наступний "найскладніший тиждень", який принесе багато смертей через коронавірус в країні.

Джерело: прес-брифінг Трампа у Вашингтоні, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова Трампа: "Це, очевидно, буде найскладніший тиждень. На жаль, смертей буде багато".

Деталі: Разом з тим президент США зазначив, що летальних випадків "було би більше, якби не кроки, запроваджені федеральним урядом для пом'якшення наслідків від пандемії".