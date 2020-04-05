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Заклади для хворих на COVID-19 в областях буде переглянуто – Ляшко

Неділя, 5 квітня 2020, 11:09
Заклади для хворих на COVID-19 в областях буде переглянуто – Ляшко

Заклади, які раніше були визначені як заклади першої хвилі для прийому хворих на коронавірусну хворобу в різних областях України, буде переглянуто.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в неділю

Пряма мова: "З учорашнього дня у нас на штабі було розглянуто питання готовності закладів охорони здоров'я до зустрічі з COVID-19, особливо закладів першої хвилі, яких ми затвердили наразі 240.

На штабі було сформовано 4 групи, до яких входять представники МОЗ, Національної служби здоров'я, а також Держслужби з надзвичайних ситуацій. І з сьогоднішнього дня ці групи поїхали до областей, щоб переглянути правильність визначення закладів, які будуть надавати медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, а також надати практичні рекомендації щодо облаштування закладів, а також правильності запуску санітарного сортування".

Деталі: Ляшко зазначив, що у неділю вранці завітав до Броварської центральної районної лікарні, де запроваджено санітарне сортування на вході до закладу.

Він назвав це позитивним прикладом і попросив усіх керівників закладів охорони здоров'я взяти його на озброєння.

Пряма мова: "Тиждень тому ми розгорнули наметові містечка біля інфекційних лікарень, але даному випадку в Броварах це розгорнуто при вході на територію лікарню.

Сортуються всі з підозрою на COVID-19, відходять в один бік, а всі інші, щоб потрапити до певних відділень лікарні, походять температурний скринінг, дезінфекційну обробку і в подальшому рухаються по певних коридорах, щоб не перетиналися потоки хворих з температурою, хворих з травмами, а також лікарі йдуть в окремому напрямку.

Це створює певні незручності на першому етапі, коле налагоджується робота, але це вимушені заходи, які дозволять запобігти поширенню коронавірусної хвороби і запобігти занесенню коронавірусної хвороби в заклади охорони здоров'я, де ще не перебувають хворі з підозрою на коронавірусну хворобу або з коронавірусною хворобою".

Деталі: Ляшко також зазначив, що у суботу штабом з ліквідації надзвичайних ситуацій оновлено вимоги до контрольно-пропускних пунктів, які будуть встановлюватися на в'їздах і виїздах до кожної області.

Пряма мова: "Ми прописали, хто там повинен перебувати, які заходи здійснювати, як проводиться скринінг, в тому числі температурний, і перевірка документів".

Деталі: Ляшко також підтвердив, що, за новим стандартом надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу, у всіх померлих від пневмонії має бути забраний матеріал для перевірки на коронавірус методом ПЛР.

Що передувало: 29 березня МОЗ України визначив 240 медичних закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, стан яких погіршується.

Знати більше: 

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Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірусмедицина
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