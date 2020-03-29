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МОЗ визначив 240 лікарень для госпіталізації інфікованих на COVID-19

Неділя, 29 березня 2020, 21:59
МОЗ визначив 240 лікарень для госпіталізації інфікованих на COVID-19

МОЗ України визначив 240 медичних закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, стан яких погіршується.

Джерело: пресслужба МОЗ України

Дослівно: "Передбачено 240 медичних закладів на всій території України ...  Відповідні заклади охорони здоров’я відібрані і схвалені очільниками областей, регіональними департаментами охорони здоров’я, рекомендовані НСЗУ спільно з МОЗ. Пріоритетним критерієм вибору визначено безпеку пацієнтів". 

Деталі: За даними, які отримала НСЗУ від зазначених медзакладів, усі вони мають необхідне обладнання, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус.

Зокрема, у 240 закладах передбачено 4189  місць для ізоляції хворих, 67 тис. ліжко-місць, з них 11 тисяч - інфекційних,1716 - ліжко-місць у відділеннях інтенсивної терапії. Кількість апаратів ШВЛ складає 1868 одиниць. В лікарнях працює 5855 лікарів -  анестезіологів (2161 лікар), інфекціоністів, терапевтів та педіатрів (3700). 

У МОЗ наголосили, що список лікарень буде збільшуватись у разі необхідності.

Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. Це може загрожувати їхньому здоров’ю. 

Дослівно: "При виявленні симптомів COVID-19 пацієнтам потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю, а при наявності важких симптомів - температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання - телефонувати "103".

 

Знати більше: 

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо, 

  • За даними МОЗ, ввечері 29 березня в Україні зафіксовано 475 випадків захворювання COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗ
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