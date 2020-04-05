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Пожежа на Хрещатику: Без електрики були Нацбанк, Український дім і ТРЦ

Неділя, 5 квітня 2020, 11:59
Пожежа на Хрещатику: Без електрики були Нацбанк, Український дім і ТРЦ

Внаслідок пожежі у кабельному колекторі на вул. Хрещатик від електропостачання було відключено Нацбанк України, стадіон "Динамо", Музей води, готель "Дніпро", ТРЦ "Глобус", Український дім, Арка дружби народів та ТРК Київ, а також низка житлових будинків. 

Джерело: ДТЕК "Київські електромережі" у Facebook

Дослівно: "О 9:36 заживили Нацбанк. О 10:44 - 69 житлових будинків та "Український дім". Підключили до дизельгенераторів ТРК "Київ", готель "Дніпро" та ТРЦ "Глобус".

Гасіння пожежі завершено. Далі працюємо над відновленням електропостачання.

Деталі: У компанії зазначили, що причини пожежі невідомі, їх буде встановлювати спеціальна комісія. 

Повністю електропостачання буде відновлено після гасіння пожежі та провітрювання колектору, щоб там могли працювати люди.

За інформацією ДТЕК , внаслідок загоряння відбулися технологічні порушення на 3 кабельних лініях напругою 10 кВ, які живлять стадіон "Динамо", Музей води.

О 6:41 через розповсюдження пожежі додатково відімкнули кабельні лінії, які живлять 4 житлові будинки Музейного провулку, готель "Дніпро", ТРЦ "Глобус", Український дім, Арку дружби народів, ТРК Київ. 

0 8:04 було відключено підстанцію напругою 35 кВ "Центральна". Без основної напруги залишився Національний банк, який було заживлено від дизельгенератора, Жовтневий палац, 80 будинків (вул. Шовковична, Грушевського, Банкова, Лютеранська, Десятинна, Хрещатик, Володимирська, Круглоуніверситетьска).

У компанії зазначали, що можливості перезаживити вказані об`єкти від резервних ліній, щоб не допустити ризику подачі напруги в місці гасіння пожежі,  не було. 

Що передувало: 

Раніше стало відомо, що через пожежу у кабельному тунелі на вул.Хрещатик відключено телефонний зв'язок у Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Оболонському та Подільському районах Києва. 

Частково було відключено від електропостачання вулиці Хрещатик, Десятинну, Трьохсвятительську, Володимирську, провулок Музейний. Загалом приблизно 80 будинків.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київнадзвичайна подіяпожежа
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