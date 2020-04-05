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У Запоріжжі транспорт працюватиме, попри постанову уряду – мер

Неділя, 5 квітня 2020, 15:52
У Запоріжжі транспорт працюватиме, попри постанову уряду – мер

У Запоріжжі громадський транспорт працюватиме в звичайному режимі, попри постанову Кабінету міністрів про обмеження його роботи.

Джерело: міський голова Запоріжжя Володимир Буряк у Facebook

Дослівно: "Так, дійсно, за інформацією Міністерства охорони здоров’я, рекомендовано заборонити роботу транспорту, окрім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що така вимушена міра певно правильна. Але! Водночас я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має змоги працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу.

Тому, порадившись із юристами, я прийняв наступне рішення – завтра весь громадський транспорт виходить на маршрути! Керуюся Постановою Кабінету міністрів України від 02 квітня 2020 р. № 255.

Ще раз: завтра великі автобуси, маршрутки, трамваї та тролейбуси будуть працювати, як і раніше. Але звертаю вашу увагу, що в транспорті можна знаходитися виключно в масці чи респіраторі".

Деталі: мер Запоріжжя додав, що якщо Кабінет міністрів видасть нову постанову, влада міста буде оперативно приймати відповідні рішення.

Що передувало: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив правила і заборони карантину з 6 квітня.

Зокрема, постановою "забороняються регулярні й нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі".

У громадському та службовому транспорті підприємств дозволяється перевозити лише вичерпний перелік громадян.

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Українська правда

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Теми: Запоріжжятранспорткарантинкоронавірус
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