На Буковині в реанімації двоє дітей з підозрою на коронавірус

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Неділя, 5 квітня 2020, 16:14

Станом на 14:00 5 квітня у реанімаційному відділенні Чернівецької обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на коронавірус.

Джерело: Чернівецька ОДА

Дослівно: "У реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні перебувають двоє дітей із підозрою на коронавірус. Стан їхній середньо важкий, обоє – на кисневій дотації".

Деталі: Повідомляється також, що у медичних закладах області станом на 5 квітня перебувають троє пацієнтів у критичному стані, підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Що передувало: Станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок захворювання на COVID-19. З них у Чернівецькій області – 220 (5 летальних). 

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Українська правда
Теми: коронавірус Чернівецька область


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