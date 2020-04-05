Хворих на COVID-19 побільшало на 26 осіб, зафіксовано 1251 випадок — ЦГЗ

Станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок захворювання на COVID-19.

Джерело: Центр громадського здоров'я МОЗ України

Дослівно: "Загалом підтверджено 1251 випадок, з них 74% — особи віком від 30 до 69 років.

Випадки виявлено:

Вінницька обл. — 75 випадків;

Волинська обл. — 19 випадків (2 летальних);

Дніпропетровська обл. — 14 випадків;

Донецька обл. — 8 випадків;

Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;

Закарпатська обл. — 28 випадків;

Запорізька обл. — 39 випадків;

Івано-Франківська область — 105 (6 летальних) випадків;

м. Київ — 225 випадків (3 летальних);

Київська обл. — 82 випадки (4 летальних);

Кіровоградська обл. — 37 випадків;

Львівська обл. — 15 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 26 випадків;

Полтавська обл. — 9 випадків;

Рівненська обл. — 38 випадків (4 летальних);

Сумська обл. — 49 випадків (2 летальний);

Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);

Хмельницька обл. — 10 випадків;

Черкаська обл. — 60 випадків (1 летальний);

Чернівецька обл. — 220 (5 летальний) випадків;

Чернігівська обл. — 7.

Один випадок у Черкаській області було знято з обліку у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних".

Деталі: Зафіксовано 32 летальних випадки від COVID-19 в Україні, з яких 11 чоловіків та 21 жінка.

84% усіх померлих від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.

За даними ЦГЗ, 25 людей одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Протягом 4 квітня вірусологічною лабораторією Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів досліджено 1367 зразків на COVID-19.

Що передувало:

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за минулу добу у Києві захворіла ще 31 людина: 18 жінок віком від 21 до 78 років та 13 чоловіків віком від 19 до 78 років. Загалом у Києві зафіксовано 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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Нагадаємо,

Станом на 22:00 4 квітня в Україні було зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 32 випадки летальні, 25 осіб одужали.