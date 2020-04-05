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В Україні вже більше 1300 випадків коронавірусу, 37 летальних

Неділя, 5 квітня 2020, 22:03
В Україні вже більше 1300 випадків коронавірусу, 37 летальних

Станом на 22:00 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків COVID-19.

Джерело: Центр громадського здоров'я

 

Дослівно: "Протягом доби отримано 83 повідомлення про підтвердження COVID-19 за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я та обласних лабораторних центрів".

Деталі: Усього зафіксовано 37 летальних випадків, 28 людей одужали.

Що передувало: Станом на 10:00 5 квітня в Україні було зафіксовано 1251 випадок захворювання на COVID-19, 32 - летальнІ, 25 людей одужали. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗ
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