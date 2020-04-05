В Ужгороді на COVID-19 захворіла родина диякона
В Ужгороді на коронавірусну хворобу захворіла вся родина диякона.
Джерело: Ужгородська міська рада
Деталі: На COVID-19 захворів диякон 1992 року народження, його батьки та дружина. Хворобу у них підтверджено ПЛР-тестом.
У важкому стані зараз батько диякона, чоловік 1956 року народження.
Хворі перебувають в обласній інфекційній лікарні, за винятком дружини священнослужителя, яка має легку форму коронавірусу і лікується амбулаторно, перебуває вдома з маленькою дитиною.
Зазначається, що шестимісячна дитина також хвора, їй тест робитимуть в понеділок.
За словами диякона, останній раз він проводив службу у церкві 8 березня.
Що передувало: Станом на 22:00 5 квітня в Україні підтверджено 1308 випадків COVID-19.
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