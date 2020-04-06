У тигра в зоопарку Нью-Йорка знайшли коронавірус
Понеділок, 6 квітня 2020, 02:07
Тигр в зоопарку Бронкса в Нью-Йорку дав позитивний результат на COVID-19.
Джерело: Reuters
Деталі: Про перший відомий випадок COVID-19 у тварини повідомили в зоопарку Нью-Йорка.
4-річний малайський тигр на прізвисько Надя.
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Нагадаємо:
- В Україні станом на 22:00 5 квітня зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 37 випадки - летальні. 28 осіб одужали.
- Загалом у світі з 1 273 794 випадків захворювання 260 193 особи одужало та 69 419 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Микола Донєв, УП