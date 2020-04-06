У тигра в зоопарку Нью-Йорка знайшли коронавірус

Тигр в зоопарку Бронкса в Нью-Йорку дав позитивний результат на COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Про перший відомий випадок COVID-19 у тварини повідомили в зоопарку Нью-Йорка.

4-річний малайський тигр на прізвисько Надя.

Фото: Reuters

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