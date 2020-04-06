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У тигра в зоопарку Нью-Йорка знайшли коронавірус

Понеділок, 6 квітня 2020, 02:07
У тигра в зоопарку Нью-Йорка знайшли коронавірус

Тигр в зоопарку Бронкса в Нью-Йорку дав позитивний результат на COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Про перший відомий випадок COVID-19 у тварини повідомили в зоопарку Нью-Йорка.

4-річний малайський тигр на прізвисько Надя.

 
Фото: Reuters

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 

  • В Україні станом на 22:00 5 квітня зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 37 випадки - летальні. 28 осіб одужали.
  • Загалом у світі з 1 273 794 випадків захворювання 260 193 особи одужало та 69 419 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСША
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