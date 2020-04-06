Нові правила діють: маски й документи – для виходу, людям старше 60-ти – ізоляція

На час карантину в Україні заборонено перебувати у громадських місцях без маски чи респіратора, пересуватися групою більше двох, прогулюватися у парках і скверах, ходити вулицями без документів, а людей старше 60 років уряд зобов’язав до самоізоляції.

Джерело: постанова Кабінету міністрів від 2 квітня

Деталі: Минулого тижня уряд вирішив посилити у всій країні карантинні обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, але частина з них набула чинності лише тепер.

Із 6 квітня на час карантину (щонайменше до 24 квітня) заборонено:

- перебувати у громадських місцях без захисної маски або респіратора, які можна зробити самому (тому по вулицях краще в принципі ходити, не знімаючи маску, роз'яснив Кабмін);

- виходити на вулицю більше, ніж двом людям разом, крім службової необхідності або супроводу дітей.



Одразу з 2 квітня почали діяти також такі заборони:



- виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу;

- перебувати у громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих;

- відвідувати навчальні заклади всім, окрім їхніх працівників;

- відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією людиною, а також у разі службової необхідності;

- відвідувати спортивні та дитячі майданчики;

- відвідувати заклади соціального захисту, будинки престарілих, інтернати, заклади паліативної допомоги, психіатричні лікарні;

- проводити культурні, спортивні та інші заходи, крім тих, що забезпечують роботу місцевої або державної влади (можновладці мають бути у захисних масках та дотримуватимуватися протиепідемічних норм);

- роботу закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, фітнес-центрів, закладів культури тощо;

- самовільно залишати місця обсервації (ізоляції);

- відвідувати пункти розміщення біженців, крім тих людей, хто надає їм правову допомогу.

До самоізоляції зобов’язали не лише тих, хто захворів на коронавірус чи контактував із хворим, не лише тих, хто повернувся з-за кордону, а й усіх осіб старше 60 років (за винятком тих, хто працює на об'єктах критичної інфраструктури або стримують поширення іCOVID-19).

Влада вважає, що такі заходи убезпечать літніх людей, адже вони часто мають інші захворювання і можуть не пережити ускладнень від COVID-19.

Однак якщо про здорову людину на самоізоляції немає кому подбати, вона може в масці та рукавичках ходити в магазини й аптеки у радіусі 2 кілометрів від місця її самоізоляції, а також двічі на день вигулювати домашніх тварин.

Громадяни, які ще прибувають з-за кордону, а також з окупованих територій, мають проходити обов’язкову 14-денну обсервацію (бути під наглядом лікарів).

Дотримання самоізоляції та обсервації будуть моніторити за допомогою додатку проєкту "Дія".

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За порушення правил карантину передбачено адміністративну відповідальність (штрафи), а також кримінальну відповідальність (позбавлення волі).

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