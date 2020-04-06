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Зеленський підбадьорив Джонсона після госпіталізації

Понеділок, 6 квітня 2020, 10:20
Зеленський підбадьорив Джонсона після госпіталізації

Президент Володимир Зеленський побажав якнайшвидшого одужання прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, якого госпіталізували на 10-й боротьби з коронавірусом.

Джерело: Twitter-сторінка президента

Пряма мова: "Залишайтесь здоровим, Борис Джонсон. Ми всі хвилюємося за вас і бажаємо вам якнайшвидшого одужання! Разом ми подолаємо це".

Що було раніше: 5 квітня Джонсона госпіталізували через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус. У прем'єра збереглися постійні симптоми коронавируса незважаючи на те, що хворіє він вже 10 днів.

До того Джонсон заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.

Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома. 

Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

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Українська правда

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Теми: ЗеленськийВелика Британіяпрем'єркоронавірус
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