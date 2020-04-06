До "антиколомойського" законопроєкту внесли рекордну кількість правок

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Понеділок, 6 квітня 2020, 12:02

Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали майже 6000 правок до розгляду проєкту закону у другому читанні.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка

Пряма мова: "Станом на зараз у нас вже біля 6000 правок в банківський закон і судячи по темпу, то фінальна цифра дотягне до 8000-8500 правок.

Цей об’єм тексту ще фізично важко звести, то очікувати засідання Комітету раніше середи, напевно, не варто".

Деталі: Железняк додав, що 6 квітня останній день внесення правок. Можливо парламентарі внесуть до законопроєкту 10 тисяч правок.

За словами Железняка, це – абсолютний рекорд.

Що було раніше: 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.

Проти законопроєкту голосувала "Батьківщина", а "ОПЗЖ" - утрималась.  

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт не Конституційний, адже там йдеться не конкретно про "Приватбанк", а про банківську діяльність взагалі.

За словами Тимошенко, у законопроєкті є норми, які нівелюють повноваження судів і дозволяють не виконувати їх рішення.

Українська правда
Теми: Коломойський законодавство банки Приват Верховна Рада


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