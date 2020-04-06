Противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали понад 13000 правок до розгляду проєкту закону у другому читанні.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Голосу" члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка

Пряма мова: "Станом на 18:00 вже є 13 000 + правок до закону про банки 2571-д... Є один позафракційний депутат, який тільки від себе подав більше ніж 6000 правок, ще є три пакета по 1,5 тисячи правок. І це ще не всі правки прийшли".

Деталі: За словами Железняка, це – абсолютний рекорд.

Зранку нардеп повідомляв, що до законопроєкту подали біля 6000 правок. Він розраховував, що їх буде 8000-8500. За його словами, очікувати на засідання комітету раніше середи не варто.

Він додав, що 6 квітня останній день внесення правок.

Що було раніше: 30 березня Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування чи повернення екс-власнику.

Проти законопроєкту голосувала "Батьківщина", а "ОПЗЖ" - утрималась.

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що законопроєкт не Конституційний, адже там йдеться не конкретно про "Приватбанк", а про банківську діяльність взагалі.

За словами Тимошенко, у законопроєкті є норми, які нівелюють повноваження судів і дозволяють не виконувати їх рішення.