У Києво-Печерській Лаврі четверо хворих на COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києво-Печерській Лаврі зафіксували 4 випадки захворювання на COVID-19.

Джерело: брифінг міського голови 6 квітня

Пряма мова: "За минулу добу ще 22 киянина захворіли на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 267 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Захворіли 5 жінок віком від 29 до 71 року та 16 чоловіків від 24 до 82 років. Зокрема, двоє медиків. Також захворів 8-річний хлопчик. Чотири випадки захворювання – в Києво-Печерській Лаврі".

Деталі: За словами мера, 9 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні, 13 - лікуються вдома на самоізоляції.

Що було раніше: 4 квітня повідомили, що братія Києво-Печерської Лаври провела тестування на наявність коронавірусу. Зокрема, дослідження пройшов митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел.

Крім того Лавра закрилася на карантин і проводитиме богослужіння у закритому режимі.

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