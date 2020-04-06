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На Буковині у реанімації немовля: у матері підозра на COVID-19

Понеділок, 6 квітня 2020, 13:39
На Буковині у реанімації немовля: у матері підозра на COVID-19

У Чернівецькій області у реанімаційному відділені обласної дитячої лікарні перебуває немовля, хлопчик народився від матері з підозрою на COVID-19.

Джерело: пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації

Дослівно: "Станом на 12:00, 6 квітня у реанімації обласної дитячої лікарні перебуває немовля. Це хлопчик, який народився від матері із підозрою на COVID-19.

Стан малюка покращився, його зняли із кисневої дотації".

Деталі: Крім того в ОДА повідомили про стан інших хворих із підозрою або підтвердженим COVID-19:

  • У реанімації Глибоцької ЦРЛ надають допомогу 4 особам. Коронавірус підтверджено у одного із цих пацієнтів, решта – із підозрою. Одного недужого госпіталізували до медичного закладу у ніч проти неділі, 5 квітня у важкому стані із пневмонією, його одразу ж підключили до апарату штучної вентиляції легень. Інші троє хворих – на кисневій дотації.
  • У реанімації Сторожинецької ЦРЛ є пацієнти із підозрою на COVID-19, вони на кисневій дотації. Це троє дорослих та одна дитина. Стан хворих – стабільно важкий. Якщо дитині погіршає, її планують перевести в обласну дитячу лікарню.
  • Пацієнт із підозрою на коронавірус, підключений до апарату штучної вентиляції легень, є у реанімації Кіцманської ЦРЛ. У нього пневмонія та аритмія.
  • У обласній лікарні двоє недужих із коронавірусом перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Ще одна пацієнтка із підтвердженим COVID-19 – на кисневій дотації. Також на кисневій дотації 3-є осіб із підозрою на коронавірус.
  • У реанімації Чернівецької міської лікарні №1 - 3-є пацієнтів. У 2-х підтверджено коронавірус, їхній стан покращився. Якщо позитивна динаміка збережеться, хворих переведуть у відділення. Стан недужого із підозрою на COVID-19 поки що важкий.
  • У Хотинській ЦРЛ одна пацієнтка у важкому стані. У неї двобічна пневмонія, перебуває на кисневій підтримці. Також у лікарні надають допомогу хворій, котра потрапила туди з інсультом. У жінки не було жодних ознак захворювання, але їй зробили тест, бо вона із Колінківців, де фіксували випадки COVID-19. Результат виявився позитивним, стан жінки стабільно важкий.

Що було раніше: Станом на 10.00 6 квітня на Буковині, за даними ЦГЗ, зафіксували 220 випадків захворювання, з них 5 - летальні.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: Чернівецька областьCovid-2019коронавірус
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