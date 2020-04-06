Чоловік, якого не пустили на спортмайданчик, намагався потрапити туди уплав

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Понеділок, 6 квітня 2020, 13:38

Чоловік, якого не пустили на спортмайданчик в Гідропарку, намагався туди потрапити, перепливши річку, поліцейські зловили його на іншому березі.

Джерело: журналіст Богдан Амінов у Facebook

Деталі: Один із спортсменів, який хотів потрапити на спортмайданчик на гідропарку, після того як його не пустили поліцейські на міст, який туди веде, вирішив переплисти річку. На іншому березі його зустріли правоохоронці.

Бомба!! Мужик, которого не пустили на качалку в Гидропарк полицейские, начал переплывать реку, где находится спортивная...

Опубліковано Bogdan Aminov Понеділок, 6 квітня 2020 р.

Що передувало: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантинуНові почнуть діяти з 6 квітня.

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Теми: карантин поліція Київ


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