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Чоловік, якого не пустили на спортмайданчик, намагався потрапити туди уплав

Понеділок, 6 квітня 2020, 13:38
Чоловік, якого не пустили на спортмайданчик, намагався потрапити туди уплав

Чоловік, якого не пустили на спортмайданчик в Гідропарку, намагався туди потрапити, перепливши річку, поліцейські зловили його на іншому березі.

Джерело: пресслужба поліції Києва, журналіст Богдан Амінов у Facebook

Деталі: Один із спортсменів, який хотів потрапити на спортмайданчик на гідропарку, після того як його не пустили поліцейські на міст, який туди веде, вирішив переплисти річку. На іншому березі його зустріли правоохоронці.

Бомба!! Мужик, которого не пустили на качалку в Гидропарк полицейские, начал переплывать реку, где находится спортивная...

Опубліковано Bogdan Aminov Понеділок, 6 квітня 2020 р.

Затриманого 21-річного хлопця доправили до районного управління поліції, де склали адміністративний протокол за статтею про порушення карантину.

Ця санкція передбачає від 17 до 34 тисяч штрафу.

Що передувало: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантинуНові почнуть діяти з 6 квітня.

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Теми: карантинполіціяКиїв
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