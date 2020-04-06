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У Києві 28 мобільних груп роблять ПЛР-тести вдома – Кличко

Понеділок, 6 квітня 2020, 14:46
У Києві 28 мобільних груп роблять ПЛР-тести вдома – Кличко

Із загальної кількості по Україні – з 5 800 ПЛР-тестів – майже 40 відсотків зроблені в Києві.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції

Деталі: За його словами, експрес-тестами протестовано майже 2 600 киян. Лабораторно досліджено – 2 124 зразки.

Пряма мова: "Сьогодні в місті працюють 28 мобільних груп, що виїжджають до людей і роблять відбір зразків на ПЛР-тестування. Завдяки цьому ми збільшили охоплення і оперативність виявлення вогнищ вірусу та їх локалізацію. Зробили вже загалом 267 відборів зразків. З них діагноз підтвердився у 37-ми киян".

Нагадаємо: За минулу добу ще 22 киянина захворіли на коронавірус. Станом на 6 квітня в столиці 267 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Знати більшеСкільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинКиїв
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