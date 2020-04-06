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Понад 5 тисяч ботів поширювали фейки про COVID-19 та заклики до держперевороту – СБУ

Понеділок, 6 квітня 2020, 14:44
Понад 5 тисяч ботів поширювали фейки про COVID-19 та заклики до держперевороту – СБУ

СБУ припинила діяльність ботоферми, яка за завданням з Росії поширювала фейки про COVID-19 і заклики до повалення конституційного ладу в Україні.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Співробітники спецслужби встановили, що ботоферма керувала понад 5 тисячами сторінок в соцмережах, які нібито належали громадянам України, хоча, насправді, використовували фейкові персональні дані.

Відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення організатори придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи.

Вони використовували також SIM-картки українських операторів зв’язку та proxy-сервери вітчизняного сегменту інтернет.

 

Аналіз контенту, який поширювала ботоферма, виявив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Крім того боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, яка виникла через пандемію COVID-19.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області проведено обшуки та вилучено обладнання, яке використовували зловмисники.

Триває слідство.

Що було раніше: В СБУ нагадали, що з початку карантину спецслужба викрила дві керовані з РФ ботоферми у Києві та у Дніпрі.

Діяльність 7 інтернет-агітаторів, які діяли за завданням російської сторони, розслідується СБУ за статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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