Українці зібрали 5 млн гривень на лікування медиків, хворих на COVID-19 – МОЗ

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Понеділок, 6 квітня 2020, 15:47

Українські меценати зібрали 5 млн гривень на лікування медиків, хворих на COVID-19

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "Українські бізнесмени долучилися до соціальної кампанії МОЗ ПідтримуюЛікарів та запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, які заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією. За перші 5 днів існування проекту вдалося зібрати вже 5 млн гривень.

Зараз українські лікарі як ніколи потребують підтримки та добрих слів. Подякувати їм за самовіддану роботу - найменше, що може зробити кожен з нас".

Деталі: Медики, які потребують допомоги, мають залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

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Теми: коронавірус МОЗ медицина українці


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