Українці зібрали 5 млн гривень на лікування медиків, хворих на COVID-19 – МОЗ
Українські меценати зібрали 5 млн гривень на лікування медиків, хворих на COVID-19
Джерело: пресслужба МОЗ
Дослівно: "Українські бізнесмени долучилися до соціальної кампанії МОЗ ПідтримуюЛікарів та запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, які заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією. За перші 5 днів існування проекту вдалося зібрати вже 5 млн гривень.
Зараз українські лікарі як ніколи потребують підтримки та добрих слів. Подякувати їм за самовіддану роботу - найменше, що може зробити кожен з нас".
Деталі: Медики, які потребують допомоги, мають залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19.
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