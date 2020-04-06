Конституційний суд пропонують перевезти у Харків

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова подала до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується перевезти Конституційний суд України у Харків.

Джерело: сайт Верховної Ради, законопроєкт № 3300

Деталі: Зокрема, Третьякова пропонує перевезти Конституційний суд України з Києва у Харків.

Серед інших пропозицій нардепа відправляти усіх суддів у відпустку одночасно: "Щорічна оплачувана відпустка повної тривалості надається усім суддям Конституційного суду одночасно".

У проєкті закону зазначається, що суддею КСУ не може стати людина, яка має іноземне громадянство.

Також у юридичних осіб пропонують відібрати можливість подавати скарги у КСУ через уповноважених осіб.

Статтю 97 щодо виконання рішень КС пропонується доповнити відповідним підпунктом: "Якщо Конституційний суд визнав неконституційним закон України (його окремі положення), відновлення дії такого закону України (його окремих положень), що регулював відповідні суспільні відносини, здійснюється Верховною Радою відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством".