Кількість пожеж в Україні зросла на 25% за рік
Понеділок, 6 квітня 2020, 19:50
Кількість пожеж з початку 2020 року на 25% перевищує показники попереднього року.
Джерело: пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий у відеозверненні до українців
Пряма мова пресофіцера: "Лише з початку року виникло 14 821 пожежа, це на 25% більше, ніж минулого року. Вогонь пройшов більше 10 тисяч гектарів землі, знищуючи все живе на своєму шляху".
Деталі: Хорунжий зазначив, що в 99% випадках пожежі спричинені людським фактором: люди або свідомо підпалюють поля, або нехтують правилами протипожежної безпеки.
Що було раніше: На Київщині поліція встановила зловмисника, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження.
Українська правда