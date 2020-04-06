Кількість пожеж в Україні зросла на 25% за рік

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Понеділок, 6 квітня 2020, 19:50

Кількість пожеж з початку 2020 року на 25% перевищує показники попереднього року.

Джерело: пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий у відеозверненні до українців

Пряма мова пресофіцера: "Лише з початку року виникло 14 821 пожежа, це на 25% більше, ніж минулого року. Вогонь пройшов більше 10 тисяч гектарів землі, знищуючи все живе на своєму шляху".

Деталі: Хорунжий зазначив, що в 99% випадках пожежі спричинені людським фактором: люди або свідомо підпалюють поля, або нехтують правилами протипожежної безпеки.

Що було раніше: На Київщині поліція встановила зловмисника, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження.

Українська правда
Теми: ДСНС пожежа


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