Запоріжжя все ж обмежує пересування громадським транспортом

З 8 квітня проїзд у громадському транспорті Запоріжжя буде дозволено виключно за перепустками.

Джерело: повідомлення у Facebook мера міста Володимира Буряка

Деталі: За його словами, таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на основі рішення обласної комісії, яка визнала Запоріжжя територією карантинної зони.

Як пояснив Буряк, це означає, що працівники всіх підприємств, яким дозволено працювати за постановою Кабміну (лікарні, аптеки, магазини, банки та ін.), зможуть і надалі пересуватися містом за наявності спеціальної довідки, яку керівники підприємств мають роздрукувати, завірити печаткою та видати своїм працівникам – під свою відповідальність.

Всі інші люди, продовжує мер, мають перебувати вдома та виходити лише за крайньої необхідності – зокрема в магазини та аптеки, які знаходяться поблизу їхніх будинків.

Він додав, що місто облаштовує блокпости на випадок, якщо рішенням обласного штабу пересування між містами буде повністю закрито.

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