Офіс президента привітав Ірину Білик

Офіс президента привітав з ювілеєм українську співачку Ірину Білик.

Джерело: повідомлення в телеграм-каналі ОП

Дослівно: "Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик.

Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують усі, незалежно від віку, бо вони – про красу, гармонію та кохання.

Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів та якомога більше прекрасних творів!"

Деталі: Ірині Білик 6 квітня виповнилося 50 років.