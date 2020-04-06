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Офіс президента привітав Ірину Білик

Понеділок, 6 квітня 2020, 20:21
Офіс президента привітав Ірину Білик

Офіс президента привітав з ювілеєм українську співачку Ірину Білик.

Джерело: повідомлення в телеграм-каналі ОП

Дослівно: "Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик.

Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують усі, незалежно від віку, бо вони – про красу, гармонію та кохання.

Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів та якомога більше прекрасних творів!"

Деталі: Ірині Білик 6 квітня виповнилося 50 років.

Нагадаємо:

  • Ще у 2015 році Білик потрапила у скандал, через відвідування Криму. Її звинувачували у тому, що вона туди потрапила незаконно – літаком з Москви. А там нібито брала участь у російському пісенному конкурсі "Новая волна". Її навіть сфотографували в компанії російських зірок. А прокуратура збиралася притягнути її до адміністративної відповідальності.
  • Білик у свою чергу запевняла, що приїхала до Криму на весілля подруги, а з Філіпом Кіркоровим домовилася зустрітися спонтанно, а з ним були й члени журі конкурсу "Новая волна".

Українська правда

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Теми: Офіс президентаЗеленськийкультура
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