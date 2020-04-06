Офіс президента привітав Ірину Білик
Понеділок, 6 квітня 2020, 20:21
Офіс президента привітав з ювілеєм українську співачку Ірину Білик.
Джерело: повідомлення в телеграм-каналі ОП
Дослівно: "Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик.
Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують усі, незалежно від віку, бо вони – про красу, гармонію та кохання.
Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів та якомога більше прекрасних творів!"
Деталі: Ірині Білик 6 квітня виповнилося 50 років.
Нагадаємо:
- Ще у 2015 році Білик потрапила у скандал, через відвідування Криму. Її звинувачували у тому, що вона туди потрапила незаконно – літаком з Москви. А там нібито брала участь у російському пісенному конкурсі "Новая волна". Її навіть сфотографували в компанії російських зірок. А прокуратура збиралася притягнути її до адміністративної відповідальності.
- Білик у свою чергу запевняла, що приїхала до Криму на весілля подруги, а з Філіпом Кіркоровим домовилася зустрітися спонтанно, а з ним були й члени журі конкурсу "Новая волна".
Українська правда