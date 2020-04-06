Офіс президента привітав Ірину Білик

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Понеділок, 6 квітня 2020, 20:21

Офіс президента привітав з ювілеєм українську співачку Ірину Білик.

Джерело: повідомлення в телеграм-каналі ОП

Дослівно: "Вітаємо з ювілеєм народну артистку України Ірину Білик.

Своїми піснями вона підкорила серця мільйонів шанувальників і стала справжньою королевою української поп-музики. Пісні Ірини наспівують усі, незалежно від віку, бо вони – про красу, гармонію та кохання.

Бажаємо натхнення, нових вдалих проектів та якомога більше прекрасних творів!"

Деталі: Ірині Білик 6 квітня виповнилося 50 років.

Українська правда
Теми: Офіс президента Зеленський культура


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