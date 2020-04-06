Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський закликав УГКЦ транслювати пасхальні богослужіння онлайн

Понеділок, 6 квітня 2020, 20:42
Зеленський закликав УГКЦ транслювати пасхальні богослужіння онлайн

6 квітня 2020 року в приміщенні Офісу президента відбулася робоча зустріч Володимира Зеленського з главою УГКЦ Блаженнішим Святославом щодо протидії коронавірусу.

Джерело: Департамент інформації Української греко-католицької церкви

Деталі: Присутні обговорювали епідемію COVID-19 в контексті Великодня. Вони зазначили, що пасхальний період може бути часом найбільшого поширення цього вірусу в суспільстві.

Зеленський розповів, що з боку державної влади ухвалено принципове рішення дати можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо. Вкрай необхідно максимально переконати людей залишатися вдома та забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня, не виходячи зі своїх домівок. Скупчення людей у храмах чи біля них несе неабияку загрозу їхньому життю та здоров’ю, зазначив президент.

Що було раніше: В УГКЦ розповіли, що великодні кошики освятять онлайн.

Теми: коронавірусрелігіяепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
Усі новини...
Реклама: