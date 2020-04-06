Зеленський закликав УГКЦ транслювати пасхальні богослужіння онлайн

6 квітня 2020 року в приміщенні Офісу президента відбулася робоча зустріч Володимира Зеленського з главою УГКЦ Блаженнішим Святославом щодо протидії коронавірусу.

Джерело: Департамент інформації Української греко-католицької церкви

Деталі: Присутні обговорювали епідемію COVID-19 в контексті Великодня. Вони зазначили, що пасхальний період може бути часом найбільшого поширення цього вірусу в суспільстві.

Зеленський розповів, що з боку державної влади ухвалено принципове рішення дати можливість звершувати пасхальні богослужіння та транслювати їх наживо. Вкрай необхідно максимально переконати людей залишатися вдома та забезпечити їх усім необхідним для святкування Великодня, не виходячи зі своїх домівок. Скупчення людей у храмах чи біля них несе неабияку загрозу їхньому життю та здоров’ю, зазначив президент.

Що було раніше: В УГКЦ розповіли, що великодні кошики освятять онлайн.